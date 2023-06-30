Приложение пропало из Play Market и AppStore.

При попытке найти Tinder в Google Play появляется уведомление, что оно не доступно в выбранном регионе. В App Store приложение при поиске и вовсе не отображается. На странице разработчика Tinder в магазине Apple также больше нет доступных приложений для юзеров из России.При входе в Tinder в аккаунтах российских пользователей высвечивается уведомление об ошибке и с просьбой зайти позже. ТАСС пишет, что пользователи с ОС Android по-прежнему могут зайти в скачанное ранее приложение.2 мая Match Group (владелец Tinder) сообщила, что уйдет из России к 30 июня. Tinder ограничил для россиян доступ к платным опциям еще в апреле 2022 г. В конце мая сервис стал предупреждать россиян о прекращении работы в стране с 30 июня.Позже в компании пояснили, что с этого дня платные подписки в приложении также перестанут автоматически продлеваться для пользователей из России. За подписки на шесть месяцев и на год юзеры смогут вернуть средства, заполнив обращение на сайте, уточнили в Tinder.