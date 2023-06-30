Алена Свиридова дала интервью, в котором призналась в антипатии к институту брака.

Алена Свиридова дала интервью, в котором призналась в антипатии к институту брака.Режиссер Валерия Гай-Германика, как и многие ее коллеги по цеху, имеет свой канал на Youtube, куда регулярно приглашает знаменитостей. Новый ее гостьей стала Алена Свиридова, которая рассказала о детстве и личной жизни.Насмотревшись на мать, которая на своих хрупких плечах плечах буквально вытягивала всю семью, Алена поняла что надеяться нельзя ни на кого. Поэтому, став взрослой, она, как призналась, постоянно соревновалась с мужчинами и старалась доказать себе, что превосходит их.Вот и в первом браке, который был заключен как только Алене (Еще не Свиридовой, но Леонтьевой – Прим. ред.) исполнилось 18, ей стало скучно. Даже появление сына не спасло отношения, в которых, из-за переизбытка стабильности, девушка буквально задыхалась.Развод, второй брак, развод, новые отношения, рождение второго сына... Свиридова искала себя, но нашла лишь в 40 лет. И, поняв что из себя представляет, сразу же получила подарок вселенной: новый союз, в котором счастлива до сих пор.С Давидом Варданяном они вместе 15 лет, им не о чем ругаться, а чувства так сильны, что их сложно описать словами. И, поскольку в официальном союзе пара не состоит, Алена Свиридова рассказала об отношении к официальному браку."В нашем современном мире получается, что ты вступаешь в брак, потому что ты не веришь своему партнеру. Ты требуешь гарантий", – поделилась Алена.Поход в ЗАГС необходим, по мнению певицы, лишь тем, кто не отличается обязательностью, а также тем, кто считает безответственным своего партнера. Над этими недостатками, считает Алена Свиридова, можно и нужно работать: именно этим и должен заняться каждый, чтобы помочь обществу стать совершеннее.