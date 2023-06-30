Это происходит уже не в первый раз, а следовательно – это не череда совпадений, считаю в мусорной компании. В этот раз неизвестные пытались пробраться на территорию УК “Чистый город”.

Это происходит уже не в первый раз, а следовательно – это не череда совпадений, считаю в мусорной компании. В этот раз неизвестные пытались пробраться на территорию УК “Чистый город”. Попытка проникновения на базу подрядчика в Коврове была совершена ночью 30 июня, сообщили в компании. “Со слов охранника, подозрительные движения были замечены в районе забора базы,