Спортивный объект отслужил свой срок. С металлических конструкций уже сняли покрытие.

В Центральном парке Владимира демонтируют опасную скейт-площадку. Спортивный объект отслужил свой срок. С металлических конструкций уже сняли покрытие.Поначалу владимирцы подумали, что скейт-парк ждёт реконструкция, но, как уточнили коллеги из , у площадки истёк срок эксплуатации. Она прослужила 7 лет. После обследования трека стало понятно, что он небезопасен для детей и восстановлению не подлежит.В мэрии подчеркнули, что на месте старого появится новый спортивный объект, но какой конкретно - пока неизвестно.Добавим, что для любителей катания на скейтбордах в городе осталась одна зона - в парке «Добросельский».