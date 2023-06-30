В Доме-музее Столетовых во Владимире стартовали аудиоэкскурсии. Ещё больше аудиогидов в новом...

В Доме-музее Столетовых во Владимире стартовали аудиоэкскурсии.Ещё больше аудиогидов в новом туристическом сезоне.С сегодняшнего дня самостоятельные аудиоэкскурсии стартуют в Доме-музее Столетовых во Владимире, в церкви Рождества Богородицы в Боголюбово и Бориса и Глеба в Кидекше. В обновлённом виде посетителям доступны аудиотуры по музею деревянного зодчества в Суздале и "Старый Владимир" в областном центре. Над созданием аудиогидов трудилась команда сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника.