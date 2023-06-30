В городе Покрове продавцы магазина поплатятся за кражу денег с чужой карты. Жительница Покрова...

В городе Покрове продавцы магазина поплатятся за кражу денег с чужой карты.Жительница Покрова обратилась в полицию и заявила о том, что накануне ей пришли смс-уведомления на телефон о списании денег с карты. При этом женщина покупок не совершала. И тогда она поняла, что карта была утеряна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Позже сотрудники полиции выяснили, что к краже причастны 34 и 44 - летние продавцы местного магазина. Они увидели потерянную банковскую карту и решили ей воспользоваться. Обвиняемые расплачивались за приобретенные товары, причинив владельцу карты ущерб на 8 000 рублей.В отношении злоумышленниц было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено.Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com