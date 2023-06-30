Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

В Гусь-Хрустальном пятерых водителей с параноидной шизофренией лишили прав. Об этом рассказали в прокуратуре.Один из мужчин состоит под наблюдением медиков. До подтверждения диагноза ему выдали права категорий B и C. Очевидно, что человек с психическим расстройством создаёт опасность на дороге. Прокурор подал иск в суд, который по результатам рассмотрения дела лишил автомобилиста прав. На очереди еще четыре аналогичных дела, которые рассмотрит городской суд.Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.