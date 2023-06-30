Люди буквально ходят по мусору.

В Коврове многодетная семья живёт в захламлённой мусором и отходами квартире. Судебные приставы пришли к ковровчанам для составления акта по содержанию муниципального жилья.В доме живёт 37-летний мужчина, его жена, семеро детей и кот. В комнатах царит антисанитария. Люди буквально ходят по мусору. Кроме того, жильцы неоднократно затапливали своих соседей. Сам наниматель уже прославился неадекватным поведением. Из квартиры исходит зловонный запах, около двери скопилось огромное количество мух. Плата за ЖКУ разумеется не вносилась уже давно. Туалет не функционирует, ванна забита ветошью и мусором.«Среди хлама были организованы спальные места, на одном из диванов размещалась электрическая плитка, на которой, вероятно, наниматели готовили себе еду», - поделились увиденным представители УФССП.Поначалу мужчина попытался заблокировать судебным приставам доступ в квартиру, а потом и вовсе скрылся в неизвестном направлении. В результате при помощи сотрудников ведомства местные чиновники провели обследование состояния помещений. Кроме этого, приставы связались с органами опеки, передав информацию об условиях жизни детей.