В Коврове судебные приставы обнаружили несанкционированную свалку прямо внутри квартиры. Здесь...

В Коврове судебные приставы обнаружили несанкционированную свалку прямо внутри квартиры.Здесь проживает 37-летний местный житель с супругой, семью детьми и котом. Иск в городской суд подал председатель правления местного ТСЖ на основании жалоб соседей. Их систематически затапливали "нехорошие" соседи. Кроме того, из квартиры исходило зловоние, а возле двери кружили мухи. Коммунальные услуги семья не оплачивала. Мужчина пытался преградить судебным приставам путь, а затем скрылся в неизвестном направлении.Приставы связались с сотрудниками отдела опеки и попечительства, передав им информацию об условиях жизни детей, проживающих в квартире. Мы будем следить за ситуацией.