В Коврове судебные приставы обнаружили несанкционированную свалку внутри квартиры. Здесь проживает...

В Коврове судебные приставы обнаружили несанкционированную свалку внутри квартиры.Здесь проживает 37-летний местный житель с супругой, семью детьми и котом.Иск в городской суд подал председатель правления местного ТСЖ на основании жалоб соседей. Их систематически затапливали "нехорошие" соседи.Кроме того, из квартиры исходило зловоние, а возле двери кружили мухи. Коммунальные услуги семья не оплачивала. Мужчина пытался преградить судебным приставам путь, а затем скрылся в неизвестном направлении.Приставы связались с сотрудниками отдела опеки и попечительства, передав им информацию об условиях жизни детей, проживающих в квартире.Мы будем следить за ситуацией.