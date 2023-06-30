Установлено, что огнестрельное оружие мужчина незаконно приобрел в июле 2021 года. У него дома хранились пистолеты «ТТ», «Вальтер», «Маузер» и «Браунинг», один ствол пистолета «BROWNING» Model de Poche

Установлено, что огнестрельное оружие мужчина незаконно приобрел в июле 2021 года. У него дома хранились пистолеты «ТТ», «Вальтер», «Маузер» и «Браунинг», один ствол пистолета «BROWNING» Model de Poche 1906, три ствола пистолета образца 1930/33 гг. конструкции Токарева («ТТ» Тульский – Токарев), а также более 350 патронов различного калибра. Огнестрельное оружие ковровчанин хранил у себя до