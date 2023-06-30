В заводи реки Оки сотрудники госохотинспекции обнаружили детеныша зайца-беляка, сообщили в социальных сетях ведомства. Ушастый малыш остался один на острове, окруженном водой, как это

В заводи реки Оки сотрудники госохотинспекции обнаружили детеныша зайца-беляка, сообщили в социальных сетях ведомства. Ушастый малыш остался один на острове, окруженном водой, как это произошло – неизвестно. Шансов выжить в таком положении у зверя было мало. Охотинспекторы решили эвакуировать зайчонка, они поймали его и выпустили в лес. Операция “Дед Мазай” прошла успешно. В ведомстве напомнили