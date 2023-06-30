Убийство случилось в общежитии на улице Луговой в Киржаче, сообщают в прокуратуре. 1 января этого года погибшая отмечала новый год в компании двух мужчин. Встретив бой курантов, и еще немного

Убийство случилось в общежитии на улице Луговой в Киржаче, сообщают в прокуратуре. 1 января этого года погибшая отмечала новый год в компании двух мужчин. Встретив бой курантов, и еще немного посидев, пьяная компания решила пойти на улицу. Около 3 часов ночи между мужчинами возник конфликт, они повалили друг друга в сугроб и стали драться. В