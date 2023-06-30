Москвичи выбрали названия для новых улиц в Покровском-Стрешневе.

Москвичи выбрали названия для новых улиц в Покровском-Стрешневе.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о построенных застройщикам дорогах в Покровском-Стрешневе. За счет инвестиционных средств в районе появилось семь километров проезжей части. Как отметил заммэра, эти дороги обеспечат потребности жителей новых жилых кварталов.По словам Бочкарева, названия улиц, бульваров и набережной выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин". В голосования поучаствовали до 200 человек. "Названия выбирались с учетом великого авиационного прошлого полуострова и новой легендарной истории", – пояснил чиновник.В Покровском-Стрешневе находится "домашний" стадион футбольного клуба "Спартак". Здесь же скоро откроется духовно-культурный центр, который станет знаковым объектом района.Жители выбрали следующие наименования:Покровская набережная;Чкаловский бульвар (центральный бульвар);Небесный бульвар;Виражная улица;Пилотажная улица;Улица Гражданской авиации;Улица Спортивной авиации.Другие улицы, которые в дальнейшем будут построены в районе, могут быть названы в честь советского комментатора Николая Озерова и ключевых лиц в истории "Спартака" (братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова). Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.По ее словам, застройщик инвестировал в строительство дорог и инженерных сетей в Покровском-Стрешневе свыше пяти миллиардов рублей. Также благодаря девелоперу в районе появились новые тротуары, остановки общественного транспорта, парковочные места."Улично-дорожная сеть нового микрорайона интегрирована с городскими магистралями – созданы удобные выезды", – отметила Пятова.Проект комплексного развития территории бывшего Тушинского аэрополя является одним из крупнейших современных девелоперских проектов Москвы.Ранее сообщалось о скором открытии подземного перехода через железнодорожные пути в Покровском-Стрешневе. Пешеходный переход появится в районе 1-го Тушинского проезда. Подробнее о строительстве этого объекта "Дни.ру".