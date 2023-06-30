Площадки для домашних животных становятся неотъемлемой частью новых жилых комплексов Москвы.

Площадки для домашних животных становятся неотъемлемой частью новых жилых комплексов Москвы.В районе Западное Дегунино стало на одну площадку для домашних животных больше. Новое общественное пространство для игр и прогулок с питомцами появилось в Ильменском проезде (владение 17). Об этом проинформировала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.По ее словам, площадка создавалась за счет девелопера. Несмотря на то, что территория для питомцев находится в жилом комплексе, посещать ее смогут все желающие (открытая часть ЖК). "Теперь жители смогут проводить время со своими питомцами в современной локации, специально предназначенной для этого", – отметила Пятова.Эта площадка удобна тем, что поделена на зоны – для активных и спокойных игр. В первой части есть снаряды для тренировок (барьеры, платформы, горки). Сюда можно будет приходить вместе с собакой и развивать у нее координацию, реакцию и просто держать питомца в тонусе. Во второй части – тоннели и пеньки для отработки команд.Еще один плюс новой площадки – буфер, который позволяет зайти на нее и не опасаться, что другие животные выбегут с территории. Также гуляющие с питомцами не смогут не заметить продуманное освещение. Оно позволяет посещать данный участок в любое время суток.Рядом с площадкой для домашних животных располагается зона для отдыха и прогулок. Там сделали тропинки, разбили газон, высадили деревья и кустарники, оборудовали живую изгородь.В 2023 году Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ призвал обязать инвесторов, занимающихся строительством жилых комплексов, создавать площадки для домашних животных. Хоть законопроект еще не утвержден, многие девелоперы делают зоны для выгула питомцев.А в Москве последние два года действует пилотный проект программы "Мой район", в рамках которого создаются площадки для выгула домашних животных. Поэтому для столицы такие пространства становятся неотъемлемой частью придомовых территорий.На сайте представлена удобная в использовании карта действующих площадок для выгула и дрессировки собак в Москве.