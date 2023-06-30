Накануне состоялось заседание регионального парламента.

Депутаты Законодательного Собрания распределили 6,3 млрд рублей дополнительных доходов. Накануне состоялось заседание регионального парламента.Деньги поступили после уплаты предприятиями налога на прибыль и акцизов, а также из федеральной казны. Порядка 1,5 млрд рублей пойдут на повышение зарплаты бюджетникам. Ещё 313,5 млн рублей направляются на медицину. Более 2 млрд рублей - на образование.«Фонд развития территорий» предоставляет 68 млн рублей. На эту сумму жителям Херсона и Херсонской области, покинувшим зону боевых действий, предоставят жилищные сертификаты и возможность закупить имущество», - уточнили депутаты.Сфера культуры получит 74 млн рублей. Это позволит отремонтировать еще 10 учреждений. На спорт предусмотрено еще 80 млн. Более 1 млрд рублей будет потрачено на ЖКХ.На приобретение общественного транспорта в ближайшие три года выделено почти 600 млн рублей. Более миллиарда уйдёт на дороги. На развитие туризма власти решили отдать более 230 млн рублей.В целом параметры бюджета выглядят так: доходы - 97,6 млрд, расходы – 105,1 млрд, дефицит – 7,5 млрд рублей.