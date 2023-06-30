Владимирская область организовала концерт певца Данко в зоне СВО. Он спел в одной из войсковых...

Владимирская область организовала концерт певца Данко в зоне СВО.Он спел в одной из войсковых частей прифронтовой зоны, сообщила пресс-служба Правительства ВО. Первый концерт перед бойцами Данко дал ещё несколько лет назад в Сирии.«Вы делаете самое большое и важное дело на планете. Вы сохраняете жизнь своим детям, родителям и нам, тыловикам. Спасибо вам за это и низкий поклон», - сказал данко нашим ребятам.Концерт состоялся благодаря инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Глава региона 33 уверен, что надо поддерживать наших военных не только материально, но духовно. В полевом госпитале и боевой части ранее выступил владимирский вокальный дуэт «ИванОльга» и певец Сергей Артемьев.«Такие музыкальные вечера однозначно поднимают настроение и боевой дух. Ребята довольны, всё прошло на высоком эмоциональном уровне. От лица командования и всех бойцов – огромное спасибо! С такой поддержкой мы обязательно победим», – уверен замкомандира подразделения, в котором выступил Данко.Также бойцам был передан и гуманитарный груз. В его сборе приняли участие глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов, глава Собинки Елена Карпова и неравнодушные предприниматели.Фото: пресс-служба Правительства ВО.