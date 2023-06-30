Владимирская область продолжает помогать жителям Белгородской области. Своих не бросаем. Наш...

Владимирская область продолжает помогать жителям Белгородской области.Своих не бросаем. Наш регион продолжает помогать жителям Белгородской области, эвакуированным из-за обстрелов ВСУ.Очередная партия гуманитарного груза отправлена в логистический центр Белгородского отделения партии "Единая Россия". В коробках - мясная и пельменная продукция. После доставки груза его адресно распределят нуждающимся. Добавим, в общей сложности в пострадавшие территории Белгородской области наш регион отправил больше 20-ти тонн гуманитарной помощи.