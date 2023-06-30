Два первых места и три вторых, сообщили в правительстве области о результатах нашей команды. Спортсмены приняли участие в соревнованиях среди юношей и девушек до 16 лет по легкой атлетике,

Два первых места и три вторых, сообщили в правительстве области о результатах нашей команды. Спортсмены приняли участие в соревнованиях среди юношей и девушек до 16 лет по легкой атлетике, которые прошли в Чебоксарах. Победителями стали ученики владимирской спортшколы №4: Александр Панюшкин в толкании ядра и команда эстафеты 4х400 в составе: Софья Байкова, Диана Матюхина, Вероника