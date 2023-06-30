Владимирский борец Савелий Виноградов возглавил юношескую сборную России на первенстве Европы.
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Владимирский борец Савелий Виноградов возглавил юношескую сборную России на первенстве Европы.
На сборах в Подмосковье состоялась заключительная тренировка перед поездкой на первенство Европы по спортивной борьбе.
Были подведены итоги и объявлен список команды, сообщает пресс-служба минспорта ВО.
Капитаном юношеской сборной по греко-римской борьбе стал Савелий Виноградов, воспитанник Владимирской СШОР по спортивной борьбе.
Старший тренер сборной Ислам Дугичев, тренер Савелия - Эджибадзе Теймураз Заурович.
Фото: сообщает пресс-служба минспорта ВО.