Владимирский борец Савелий Виноградов возглавил юношескую сборную России на первенстве Европы. На...

Владимирский борец Савелий Виноградов возглавил юношескую сборную России на первенстве Европы.На сборах в Подмосковье состоялась заключительная тренировка перед поездкой на первенство Европы по спортивной борьбе.Были подведены итоги и объявлен список команды, сообщает пресс-служба минспорта ВО.Капитаном юношеской сборной по греко-римской борьбе стал Савелий Виноградов, воспитанник Владимирской СШОР по спортивной борьбе.Старший тренер сборной Ислам Дугичев, тренер Савелия - Эджибадзе Теймураз Заурович.Фото: сообщает пресс-служба минспорта ВО.