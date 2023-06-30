Во Владимире 81-летняяжена лежачего инвалида пытается добиться от городских властей установки...

Во Владимире 81-летняяжена лежачего инвалида пытается добиться от городских властей установки пандуса в доме.Вот уже три месяца 81-летняя жительница областного центра, жена лежачего инвалида пытается добиться от городских властей установки пандуса в доме. Но безрезультатно. Подробности у Веры Куликовой.Каждая ступенька даётся с невероятным трудом. Прогулка для близких Евгения Петровича всегда- испытание. Спустить инвалидную коляску от подъезда дома 28 на Комиссарова невозможно. Пандуса здесь нет. Выйти на улицу- уже победа. Ирина Николаевна и Евгений Петрович вместе более полувека. И радости, и в горести. Еще год назад Евгений Петрович даже не вставал. Последствия двух инсультов. Но благодаря настойчивости супруги, ее безграничной любви и ежедневной реабилитации Евгений Петрович возвращается к жизни.Ирина Молчанова, жена инвалида 1 группы:- Моя болячка, переживаний моих - это непонимание вот этой болезни в городе. То есть получилось как: когда у человека был инсульт первый, можно было целенаправленно, месяц отлежал, его в Ковров перевозят и там продолжают реабилитацию. Сейчас все везде сменилось, никому лежачие не нужны!У Евгения Молчанова- первая группа инвалидности. Сейчас, с посторонней помощью, он может вставать и делать шаги. Но для восстановления нужен свежий воздух. И препятствие- не только девятый этаж, на котором живут супруги. Оборудовать спуск из подъезда пандусом- с такой просьбой Ирина Молчанова обратилась в администрацию города Владимира. Ирина Николаевна рассказывает: в управлении ЖКХ состоялась комиссия, но ее решение- не на стороне человека с ограниченными возможностями.Ирина Молчанова, жена инвалида 1 группы:- В своем письме отрицательном обозначили, что ну все не то! Что нет туалета у него приспособленного. Какой туалет?! Вот. Я говорю ему дали санитарное кресло. Вот его туалет! Ширина дверей не подходит!? То есть все не подходит! В квартире не приспособлено для реабилитации больного!Почему к проблеме инвалида подошли формально? И как будет решен вопрос доступности среды? Как сообщили "Вестям" в мэрии Владимира, "вопрос ушёл в область". В администрации города сейчас ждут решения региональной комиссии Министерства социальной защиты. Именно она примет решение о целесообразности или нецелесообразности установки пандуса.Игорь Ефремов, и.о начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Этот акт направлен как и положено по законодательству по Жилищному кодексу в соответствующую региональную комиссию по обследованию условий проживания инвалидов, которая создана при Министерстве социального развития Правительства Владимирской области.Молчановы-люди известные. Евгений Петрович -заслуженный изобретатель России. Он - автор сотни патентов, Ирина Николаевна- заслуженный работник культуры, хореограф. Но сейчас пожилые люди вынуждены в одиночку преодолевать барьеры.Вера Куликова, Александр Чунаев, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".