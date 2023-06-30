Цель - повышение туристической привлекательности областного центра.

Во Владимире на выезде с улицы Батурина на дороге появились указатели «Лыбедь». Об этом в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Наумов.Проект разработан ЦУГДом. Коммунальщики нанесли разметку ночью 30 июня. Цель - повышение туристической привлекательности областного центра.«Надписи указывают не только на расположение Лыбедской магистрали, но и на место, где когда-то протекала река Лыбедь», - пояснил градоначальник.Он добавил, что указатели также нарисуют с другой стороны от магистрали.