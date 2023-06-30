Торжественное мероприятие прошло сегодня, 30 июня, в Доме культуры молодежи. Интересно, что еще вчера на сайте мэрии указывали цифру в 177 выпускников, а сегодня наградили 182. Как сообщили в

Торжественное мероприятие прошло сегодня, 30 июня, в Доме культуры молодежи. Интересно, что еще вчера на сайте мэрии указывали цифру в 177 выпускников, а сегодня наградили 182. Как сообщили в администрации города, еще пять ребят подтвердили результатами ЕГЭ свои медали. В любом случае, количество медалистов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось. В том году за отличные