Теперь, въезжая на нее со стороны улицы Батурина, водители могут заметить надпись “Лыбедь”. Владимирцы заметили надпись сегодня утром, как пояснили в мэрии, ее нанесли ночью 30 июня.

Теперь, въезжая на нее со стороны улицы Батурина, водители могут заметить надпись “Лыбедь”. Владимирцы заметили надпись сегодня утром, как пояснили в мэрии, ее нанесли ночью 30 июня. Глава города Дмитрий Наумов отметил событие у себя в социальных сетях. Из телеграм-канала “Дмитрий Наумов. Официально” Проект был разработан Центром управления городскими дорогами. Работы по нанесению ориентиров были