Во Владимире сегодня чествовали золотых медалистов и стобалльников. Торжественная церемония...

Во Владимире сегодня чествовали золотых медалистов и стобалльников.Торжественная церемония прошла в Доме культуры молодежи. Какие школы отличились, расскажет Вера Куликова.Такого количества медалистов, как в этом году -182 во Владимире не было никогда. Для сравнения - в 22-ом золотую медаль "За особые успехи в учении" получили 162 выпускника школ областного центра. Поздравили отличников глава города Дмитрий Наумов и председатель горсовета Николай Толбухин.Наумов отметил, что медаль- результат упорного труда и целеустремленности ребят, показатель профессионализма их педагогов и труд родителей.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Они шли к этому долго. Они вложили огромные усилия и самоотдачу для того чтобы получить столь долгожданные медали и, конечно, мы должны их чествовать и давать понять что это дорого стоит, поэтому удачи им прежде всего. Ну а мы сделаем все, чтобы их поддержать и оказать им помощь.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира:- Наша задача, чтобы они остались у нас в городе, в нашем регионе. Вот мы, наверное, приложим к этому максимальное усилие. Нужны хорошие врачи, вы это тоже прекрасно понимаете, поэтому слава богу, у нас теперь открывается долгожданный медицинский факультет. И тоже наши талантливые ребятки останутся в нашем городе.В двадцать девятой школе всего 18 выпускников, но и среди них есть золотой медалист.Екатерина Плышевская, директор школы № 29 г. Владимира:- Особенностью нашей школы является то, что это ресурсный центр города Владимира по подготовке к биологии, где мы всегда ждем всех ребят готовим мы их, и они показывают реально очень хорошие результаты! Но, правда, по биологии,и по участию в олимпиадах.Среди тех, кто получил золотую медаль Александра Маряткина. Выпускница 44 школы города Владимира все 11 лет лет училась только на пятерки! Сегодня у Саши первый в жизни балл, и она, как и все выпускники строит планы на будущее.Александра Маряткина, медалистка школы №44 г. Владимира:- Я хочу поступать в медицинский. У нас во Владимире открылся медицинский институт. Мне очень нравится Нижегородский, Ярославский!На торжественной церемонии поздравляли и наставников. Тех, кто помогал получить первую в жизни золотую медаль. Благодарственными письмами отмечены также руководители школ, подготовивших больше всех медалистов. Это гимназии номер 23 и 35 и школы номер 31.Вера Куликова , Андрей Беляков. Вести-Владимир.