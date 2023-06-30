Во Владимире строят сразу три спортивных площадки по программе “Газпром детям”. Одна из них находится во дворе 13-ой школы. Пространство делают многофункциональным. Все предназначено

Во Владимире строят сразу три спортивных площадки по программе “Газпром детям”. Одна из них находится во дворе 13-ой школы. Пространство делают многофункциональным. Все предназначено для игровых видов спорта как зимой, так и летом. Идет монтаж хоккейных коробок, работы по подготовке основания. Для удобства и безопасности детей покрытие поля прорезинено. Олег Медведев, зам. начальника управления по