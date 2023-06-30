При этом увеличилось количество учеников, получивших отличные оценки.

Во Владимирской области подвели итоги ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике. За год увеличилось количество подростков, получивших оценку «пять».Самые высокие результаты показали 9-классники Владимира, Коврова, Кольчугино и Гусь-Хрустального.По русскому языку снизилась доля ребят, не освоивших школьные стандарты (с 1,9% до 1,4%). Количество выпускников, выполнивших тесты по математике, выросло с 31,8% до 40,6%. Больше всего учащихся успешно сдали экзамены в Александровском, Селивановском, Муромском, Кольчугинском районах и в Коврове.В целом результаты ОГЭ за 2022 и 2023 годы демонстрируют положительные тенденции качества подготовки выпускников.Анализ ЕГЭ по математике показал, что наиболее успешно программу осваивают во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, в Вязниковском и Кольчугинском районах. Отличные знания предмета продемонстрировали в Гусь-Хрустальном, Радужном, Коврове, Владимире, Юрьев-Польском, Ковровском и Муромском районах. Двое выпускников из Владимира и Кольчугинского района получили 100 баллов.