Во Владимирской области аферистка украла у пенсионерки деньги, спрятанные под матрасом. В апреле...

Во Владимирской области аферистка украла у пенсионерки деньги, спрятанные под матрасом.В апреле 2023 года жительница Гусь-Хрустального обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее были украдены деньги. Она рассказала, что в один вечер к ней пришла незнакомая женщина и стала расспрашивать о продаже домов в данном районе.После того, как неизвестная ушла, пенсионерка обнаружила пропажу 155 тысяч рублей, хранившихся в одной из комнат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Позже сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 44-летняя жительница Рязанской области. Фигурантку задержали на территории соседнего региона. В содеянном она созналась.Злоумышленница пояснила, что воспользовалась моментом, когда пенсионерка вышла, она и украла деньги, спрятанные под матрасом кровати.В настоящее время возбуждено уголовное дело.Фото pxfuel.com