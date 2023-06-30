Во Владимирской области борьба с борщевиком Сосновского вышла на автодороги. Общая площадь...

Во Владимирской области борьба с борщевиком Сосновского вышла на автодороги.Общая площадь заражения борщевиком в регионе составляет порядка 3 тыс. га. При этом им заражено 541 га постоянной полосы отвода автодорог регионального или межмуниципального значения – менее 18 процентов от общей площади, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков.При этом больше всего страдают Суздальский, Кольчугинский и Меленковский районы.- Одним из эффективных методов борьбы с сорняком является опрыскивание гербицидным составом. На автомобильных дорогах региона обработка участков полос отвода с зарослями борщевика производится дважды за сезон. Первый этап уже произведён, второй пройдёт в августе. Там, где первый этап в полной мере не сработал, в промежутке производится окос полосы отвода, – пояснил Николай Теняков.Обработка придорожных зон от амброзии трёхраздельной проводится в три этапа, первый позади, следующие намечены на июль и август, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com