Накануне Заксобрание утвердило изменения в закон об охране общественного порядка.

Во Владимирской области народным дружинникам пообещали премии. Накануне Заксобрание утвердило изменения в закон об охране общественного порядка.Теперь за активное участие в охране общественной безопасности они могут поощряться денежными вознаграждениями, подарками и иными формами стимулирования. Деньги будут выделяться чиновниками по определённым государственным и муниципальным программам. Таким образом можно избежать обвинений в нецелевом расходовании бюджета.Внесение поправок не потребует дополнительных расходов казны. Закон приняли единогласно.