Во Владимирской области иностранцу грозит тюрьма за убийство своей приятельницы. Гражданин...

Во Владимирской области иностранцу грозит тюрьма за убийство своей приятельницы.Гражданин Узбекистана обвиняется в убийстве своей приятельницы.Дело обстояло следующим образом: обвиняемый вместе с приятельницей и её знакомым отмечали Новый год в общежитии на улице Луговая в деревне Киржач. Все трое распивали алкоголь.Позже вся компания вышла на улицу, где между мужчинами произошёл конфликт, перешедший в потасовку, в ходе которой оба упали на снег. Злоумышленник достал из кармана раскладной ножи и нанёс другому несколько ударов. Женщина попыталась разнять дерущихся, но в результате также упала на снег. Тогда обвиняемый умышлено нанес ножом ей удар в левое надплечье и удар рукой в грудь. Потерпевшая скончалась на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено прокурором в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюрьмы.Фото pxfuel.com