Изменения в бюджет утвердили депутаты Заксобрания.

Во Владимирской области на медицину дополнительно выделили 400 млн рублей. Изменения в бюджет утвердили депутаты Заксобрания.На возведение поликлиники в Струнино направят более 70 млн рублей. Кроме того, средства пойдут на покупку томографа для ОДКБ (63 млн рублей), установку пожарной сигнализации в Областной психиатрической больнице №2 (33 млн), на устранение нарушений правил пожарной безопасности в медучреждениях (16 млн), на капремонт входа в Детскую горбольницу в Гусь-Хрустальном (12 млн), на увеличение затрат на зубопротезирование и лекарственное обеспечение льготников, а также на рост зарплат медиков и реализацию ряда других проектов.Напомним, что 29 июня народные избранники 6,3 млрд дополнительных доходов бюджета.