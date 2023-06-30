В 8 городах, селах и деревнях построят и обновят канализацию.

Во Владимирской области на реконструкцию ЖКХ потратят 1 млрд рублей. В 8 городах, селах и деревнях построят и модернизируют канализацию.В список попали: Гусь-Хрустальный, Ковров, Покров, посёлок Садовый, село Сосновый Бор Юрьев-Польского района, деревнях Ельцы, Новое Аннино и Вяткино. Как сообщили в Белом доме, уже завершается ремонт напорного коллектора в Гусь-Хрустальном.Кроме того, в планах обновление и строительство инфраструктуры, которая обеспечит жителей питьевой водой. Работы будут выполнены в Муроме, Меленковском, Петушинском, Муромском районах и посёлке Ставрово.Всего по итогам 2023 года в регионе возведут 10,8 км сетей водоотведения, пять объектов и 17,8 км коммуникаций водоснабжения. Качественной питьевой водой обеспечат 41 тысячу человек.