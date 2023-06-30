Маленький зайчонок остался один на острове, окружённом водой.

В Меленковском районе на охотничьем участке «Ляховский» спасли зайчонка-беляка. Об этом рассказали в пресс-службе Госохотинспекции.Детёныша обнаружили в заводи Оки. Он остался один на острове, окружённом водой. Инспекторы выловили животное и отпустили в лес.Если вы нашли детёнышей животных, то не перемещайте их собственными силами. Обязательно сообщите о находке сотрудникам Госохотинспекции по телефонам, опубликованным по .