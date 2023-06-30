Во Владимирской области поймали вора-рецидивиста, укравшего автопогрузчик и генератор. В отношении...

Во Владимирской области поймали вора-рецидивиста, укравшего автопогрузчик и генератор.В отношении 31-летнего жителя города Петушки завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в краже чужого имущества с территории предприятия.Как стало известно, в мае 2023 года в полицию обратился представитель одного из предприятий, расположенных в городе Покрове. Заявитель сообщил, что с частной территории похищены автопогрузчик и генератор. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В результате оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и дал признательные показания.По версии следствия, обвиняемый был устроен на подработку. В нерабочий день он пришел на территорию предприятия и воспользовавшись отсутствием охраны, вывез технику.Злоумышленник сразу продал генератор, а автопогрузчик спрятал в лесу, где и был обнаружен полицейскими. Причиненный ущерб составил более 1 700 000 рублей.На период расследования в отношении обвиняемого заключили под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com