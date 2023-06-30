Во Владимирской области полиция провела оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023». -...

Во Владимирской области полиция провела оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023».- Здравствуйте. Отдел по вопросам миграции. Документы будьте добры.Сотрудники правоохранительных органов посетили места проживания, массового пребывания и возможного трудоустройства иностранцев. Выявлено 163 правонарушения, заведены административные дела. Они касались и режима пребывания иностранных граждан в России и нарушения правил осуществления иностранцами трудовой деятельности. К ответственности привлечены работодатели и собственники помещений.В отношении 31 иностранца принято решение об ограничении въезда на территорию Российской Федерации. Общая сумма штрафов - 238 тысяч рублей.