Во Владимирской области полиция провела оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023».
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Во Владимирской области полиция провела оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023».
- Здравствуйте. Отдел по вопросам миграции. Документы будьте добры.
Сотрудники правоохранительных органов посетили места проживания, массового пребывания и возможного трудоустройства иностранцев. Выявлено 163 правонарушения, заведены административные дела. Они касались и режима пребывания иностранных граждан в России и нарушения правил осуществления иностранцами трудовой деятельности. К ответственности привлечены работодатели и собственники помещений.
В отношении 31 иностранца принято решение об ограничении въезда на территорию Российской Федерации. Общая сумма штрафов - 238 тысяч рублей.