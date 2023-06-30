Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» подводят итоги ежегодной областной природоохранной акции «Правильная утилизация».

Экзамены позади, впереди летние каникулы, а сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» подводят итоги ежегодной областной природоохранной акции «Правильная утилизация». По промежуточным данным, за прошедший учебный год с помощью акции удалось собрать более 1300 килограмм использованных батареек.Активное участие в акции принимают школы г. Владимира и области. В их числе школы, которым удалось собрать большой объем вторсырья, а именно: МАОУ Лицей №14, МАОУ СОШ № 37, МБОУ СОШ 31, МАОУ СОШ № 49, МБОУ «Порецкая СОШ», МБОУ «Вяткинская СОШ».Все собранные батарейки по завершению акции отправятся из области прямиком на завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в г. Ярославль, где их пустят на вторичную переработку.Использованные батарейки являются отличным вторсырьем с высокой эффективностью переработки. Эффективность переработки только щелочных батареек составляет не менее 90%. На выходе из полученного в ходе утилизации вторсырья получают чистый вторичный металл, резиновую смесь, полимерные пленки, лом цветных металлов, химическую продукцию (оксид цинка, металлический цинк, марганцево-цинковый концентрат, ферро-марганец).С помощью данной акции удается не только частично предотвращать попадание содержимого использованных батареек на полигоны, но и помочь региону с организацией доступных пунктов приема батареек.Природоохранная акция проходит ежегодно и вновь будет запущена в сентябре текущего года. ГБУ ВО «Экорегион» активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями региона, ритейлерами, региональными операторами, населением Владимирской области по вопросам связанных с организацией и проведением акции «Правильная утилизация». Для того, что бы принять участие в акции, необходимо направить в адрес учреждения заявку. Более подробную информацию об участие вы можете узнать непосредственно у организатора акции.