Максимальная сумма наказания - 100 тысяч рублей.

Депутаты Заксобрания Владимирской области увеличили штрафы за выброс мусора в запрещённых местах. Накануне состоялось заседание регионального парламента.В частности, тема касается складирования порубочных остатков деревьев и кустарников, крупногабаритного мусора и других отходов в несанкционированных местах. Инициатива по принятию закона шла от властей и жителей городов и районов. Нередко люди, спилившие дерево, бросают ветки где попало. Сплошь и рядом владимирцы, закончившие ремонт, выбрасывают строительный крупногабарит. Сами нарушители так и говорят: «нам проще заплатить штраф, чем вывозить всё на свалку».Теперь не проще. Штрафы для граждан составят от 2000 до 4000 рублей (было 800), для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч, для юрлиц – до 100 тысяч рублей (было 50 тысяч).«Жителям многоквартирных домов и владельцам садовых участков стоит выносить мусор только в свои контейнеры, причем крупногабаритный оставлять в специально отведённых местах. Жители частного сектора обязаны заключать индивидуальные договоры с регоператорами и решать все вопросы с ними. Тогда проблем не возникнет», - резюмировали в ЗС.