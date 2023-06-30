Ясени и вязы во Владимире уничтожают личинки изумрудной златки. Зелёные лёгкие Владимира под...

Ясени и вязы во Владимире уничтожают личинки изумрудной златки.Зелёные "лёгкие" Владимира под угрозой. Ясени и вязы уничтожает изумрудная златка. Можно ли спасти деревья от гибели - выяснял Максим Калашников.- На ветвях ни листочка. Ни у этого ясеня - ни у его соседей. Зелёная аллея вдоль Судогодского шоссе превращается в аллею мёртвых деревьев. Причина этого - вовсе не старость растений.Всё из-за нашествия вредителя - ясеневой изумрудной златки. Личинки насекомых под корой деревьев обнаружили сотрудники Россельхознадзора.Мария Переверткина, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Я думаю, что это вот была личинка. Но, к сожалению, она погибла. Потому что дерево уже достаточно сухое. Мы видим уже наличие так называемых водяных побегов, которые идут от основания дерева. В совсем сухом дереве, так как личинке уже нечем питаться, они, как правило, такие деревья уже не заселяют.Под угрозой - все виды ясеневых, орех маньчжурский, два вида вяза - Давида и сродный, а также ясенелистый клён. Больший вред наносят не сами жуки, которые питаются листвой и живут не больше 3-х недель, а личинки насекомых. Под корой они живут до 8 месяцев и за это время выедают луб - часть растения, по которой питательные вещества поступают в дерево.Мария Переверткина, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- В дереве может находиться достаточно большое количество личинок. При высокой степени заселенности дерева этими личинками - дерево погибает в этот же год. При средней заселённости - через 3-4 года.В очаге распространения вредителя Россельхознадзор ввёл карантин. В буферной зоне - Суздальский , Судогодский, Собинский и Камешковский районы, более 138 тысяч гектаров. За пределы своего ареала естественного обитания - из Восточной Азии в Россию жук попал 20 лет назад. И начал активно распространяться.Мария Переверткина, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- У нас есть птицы, которые питаются. Но опять же, т.к. мы с вами видели, кора достаточно толстая. И даже дятлы достать эту личинку не смогут.Единственный эффективный способ борьбы с вредителем - вырубка и уничтожение зараженных деревьев, а также других растений, подверженных заражению, в пределах 100 метров от места обнаружения насекомых.Мария Переверткина, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Также запрещается перевозка лесоматериалов, упаковочного материала из очага. Возможна обрабатывание растений уже срубленных пестицидами,фумигатами. Чтобы не получить именно в карантинной фитосанитарной зоне распространение очага.Если борьба с изумрудной златкой даст свои плоды - карантин снимут, но не раньше чем через 3 года после уничтожения вредителя. Взамен вырубленных деревьев сотрудники Россельхознадзора предлагают высадить осины или липы. Чтобы сохранить аллею и облик города.Максим Калашников, Андрей Беляков. Вести-Владимир.