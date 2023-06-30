Бойцы уехали в учебные подразделения Минобороны.

Бойцы уехали в учебные подразделения Минобороны. Отправки, по традиции, состоялись от ДК Молодёжи во Владимире.Земляков провожали военком, чиновники представители ОНФ, ветераны, духовенство, волонтёры и родственники бойцов. В формируемые подразделения уезжают не только рядовые контрактники, но и офицеры. Так, это уже четвёртый контракт для Ивана из Юрьева-Польского, предыдущая «горячая точка» – Сирия.«Кто, если не мы! Возможно, кто-то сейчас посмотрит на нас и тоже примет решение идти защищать Родину. Страшно ли мне? Страшно будет, если мы не пойдём, и враг придёт сюда», – уверен доброволец Алексей из Вязников.Волонтёры, общественники, бизнес и неравнодушные жители продолжают собирать и доставлять на передовую необходимую помощь.