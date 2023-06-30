Забытого на острове зайчонка спасли охотничьи инспекторы во Владимирской области. В охотучастке...

Забытого на острове зайчонка спасли охотничьи инспекторы во Владимирской области.В охотучастке «Ляховский» Меленковского района общественными охотничьими инспекторами в заводи реки Оки обнаружен детеныш зайца-беляка.Он остался остался один на острове, окруженном водой. Без мамы-зайчихи он вряд ли выжил. Общественники вместе госохотинспектором Юдиным В.В. поймали животное выпустили в лес, сообщила Госохотинспекция Владимирской области.Госохотинспекция предупреждает, что самостоятельно помогать найденным детенышам нельзя, это им навредит. Обязательно сообщите о находке районным сотрудникам Госохотинспекции по этим телефонам для принятия грамотного решения о их судьбе.Фото и видео: Госохотинспекция Владимирской области.