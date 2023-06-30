Житель Коврова может получить реальный срок за хранение и перевозку огнестрельного оружия. В июле...

Житель Коврова может получить реальный срок за хранение и перевозку огнестрельного оружия.В июле 2021 года мужчина незаконно приобрёл оружие: пистолеты «ТТ», «Вальтер», «Маузер» и «Браунинг», один ствол пистолета «BROWNING» Model de Poche 1906, три ствола пистолета образца 1930/33 гг. конструкции Токарева («ТТ» Тульский - Токарев). А также более 350 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Позже обвиняемый перевез всё оружие к себе домой и хранил 7 месяцев. Сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли у мужчины все незаконное имущество.Как выяснилось, пистолеты относятся к категории огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения.Обвиняемому может грозить 5 лет тюрьмы.Фото pxfuel.com