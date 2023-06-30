План удался. Злоумышленник украл автопогрузчик и генератор, сообщили в УМВД. В мае этого года в полицию обратился представитель одного покровского предприятия. Он сообщил, что с частной

План удался. Злоумышленник украл автопогрузчик и генератор, сообщили в УМВД. В мае этого года в полицию обратился представитель одного покровского предприятия. Он сообщил, что с частной территории пропала спецтехника. Оказалось, что ее украл ранее судимый местный житель. Накануне он специально устроился на подработку в это предприятие. За добычей мужчина направился в нерабочий день. На месте