Цель - принятие мер по локализации и ликвидации очагов распространения птичьего гриппа.

Жителей Владимирской области призывают сигнализировать о падеже чаек. Об этом сообщили в Госохотинспекции.Цель - принятие мер по локализации и ликвидации очагов распространения птичьего гриппа. Далее биоматериал отправят на лабораторные исследования для выявления вируса. При обнаружении мёртвых птиц следует звонить по телефону: 8 (915) 760-06-31.Напомним, что в регионе В ближайшее время начнётся вакцинация особей. Для проведения прививок в регион поступит 50 тысяч доз.