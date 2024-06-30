В Суздальском кремле состоится концерт Мариинского театра и шоу «Свет Суздаля» В Суздальском...

В Суздальском кремле состоится концерт Мариинского театра и шоу «Свет Суздаля»В Суздальском кремле пройдет гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу «Свет Суздаля».Когда? 8 июля. На фоне грандиозного проекционного шоу выступят лучшие солисты Мариинского театра с ариями из опер русских композиторов, дирижировать оркестром будет сам маэстро Валерий Гергиев, а декорациями станут ландшафты Суздаля.Кремль превратится в огромный концертный зал под открытым небом с обзором 360 градусов. Это уникальная локация, которая включает знаменитые бескрайние суздальские луга, панораму старинного города и древние стены Архиерейских палат XV века и Рождественского собора XIII века.«Год тысячелетия Суздаля начался со сказочных чудес, когда стены кремля стали огромным экраном, где ожили образы мифических героев и реальной истории, - говорит директор Владимиро-Суздальского Музея-заповедника Екатерина Проничева. - И сейчас ярким визуальным содержанием мы наполним событие, которое само по себе уникально - концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Суздальском кремле. Соединение великолепной музыки, архитектуры и истории с технологиями, расширяющими возможности восприятия, рождает совершенно особую ауру - ауру праздника и чудесной сказки, столь органичных для Суздаля, продолжающего удивлять и дарить яркие эмоции тем, кто его посещает».Вход бесплатный. Начало в 20.30.Фото: https://vladmuseum.ru/