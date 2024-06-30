Центр добровольчества ищет волонтеров на День семьи, любви и верности в Муроме Ребята будут...

Центр добровольчества ищет волонтеров на День семьи, любви и верности в МуромеРебята будут организовывать главные мероприятия, акции и мастер-классы, направленные на поддержку семейных ценностей в стране, а также помогать собирать средства и вещи первой необходимости для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.Волонтерам в благодарность обещают горячее питание, фирменную форму, благодарственные письма, а иногородним - еще и проезд до Мурома 6 июля. Возраст для местных - от 14 лет, для иногородних - от 16.Подробнее - на сайте добро.ру.Добавим, в этом году День семьи, любви и верности будет отмечаться в течение трех дней - 6, 7 и 8 июля. В рамках праздника в Муроме пройдет Всероссийский демографический форум, также откроются 17 развлекательных площадок. В планах и концерт на муромской набережной.