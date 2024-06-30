Эксперты рассказали владимирцам о признаках недобросовестного работодателя
Эксперты hh.ru,...
Эксперты рассказали владимирцам о признаках недобросовестного работодателя
Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, рассказали, как проверить работодателя по телефону и распознать возможные проблемы или мошенничество.
Признаки недобросовестного работодателя
∙ Собеседник не представляется.
А также не называет свою должность и имя компании. Зато сразу буквально «грузит» своими требованиями и условиями.
∙ Вам не дают возможности задать вопрос.
Представитель компании говорит так много, что вам не удаётся вставить слово. Либо уходит от ответов.
∙ Вас склоняют делать выбор здесь и сейчас.
Утверждая, что это «горящее предложение, действительное только сегодня», поэтому времени на раздумья нет.
∙ Вам задают неуместные вопросы.
Или слишком личные и странные. Например, какими были ваш самый дорогой отдых или самая дорогая вещь.
∙ То, что описывает работодатель, не совпадает с условиями в вакансии.
Например, в ней успешному кандидату обещают зарплату 100 000 ₽, проживание на время работы и трёхразовое питание. А в беседе выясняется, что всё это доступно только после испытательного срока.
∙ У вас просят личные данные.
Выманивают паспортные, банковские, контактные и другие сведения.
∙ Вам отказываются рассказать подробности сразу.
Ссылаясь на то, что сейчас нет времени или неудобно говорить. Вместо этого обещают прислать ссылку, по которой вам нужно будет перейти, чтобы узнать детали.
∙ Вам обещают лёгкий заработок.
И делать для этого ничего особенного не придётся. Например, говорят, что готовы платить 150 000 ₽ в месяц за отзывы в интернете.
∙ Вам звонят от лица hh.ru.
И предлагают вакансии в разных компаниях, обещая помочь с трудоустройством.
Во всех этих случаях смело вешайте трубку.
Памятка: 4 вопроса, которые стоит задать работодателю по телефону
1. Какие обязанности предполагает должность?
Попросите работодателя максимально подробно описать функционал вакансии и рассказать, за что вы будете нести ответственность.
2. Как оформят ваши трудовые отношения?
Узнайте, планирует ли работодатель нанять вас официально, а также как он выплачивает зарплату.
3. Какая зарплата предполагается?
Оцените, насколько она в рынке, с какой периодичностью индексируется в компании, будет ли она меньше на время испытательного срока, что незаконно.
4. Где будете работать?
Расспросите об условиях на рабочем месте, уточните его адрес и другие важные моменты.
Если у собеседника будут сложности с ответами на эти вопросы, он будет путаться в данных или вы заметите нестыковки, стоит попрощаться с таким работодателем.
Лучше поискать компании, где вам будут более уверенно и развёрнуто отвечать на вопросы.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений