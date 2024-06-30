Эксперты рассказали владимирцам о признаках недобросовестного работодателя Эксперты hh.ru,...

Эксперты рассказали владимирцам о признаках недобросовестного работодателяЭксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, рассказали, как проверить работодателя по телефону и распознать возможные проблемы или мошенничество.Признаки недобросовестного работодателя∙ Собеседник не представляется.А также не называет свою должность и имя компании. Зато сразу буквально «грузит» своими требованиями и условиями.∙ Вам не дают возможности задать вопрос.Представитель компании говорит так много, что вам не удаётся вставить слово. Либо уходит от ответов.∙ Вас склоняют делать выбор здесь и сейчас.Утверждая, что это «горящее предложение, действительное только сегодня», поэтому времени на раздумья нет.∙ Вам задают неуместные вопросы.Или слишком личные и странные. Например, какими были ваш самый дорогой отдых или самая дорогая вещь.∙ То, что описывает работодатель, не совпадает с условиями в вакансии.Например, в ней успешному кандидату обещают зарплату 100 000 ₽, проживание на время работы и трёхразовое питание. А в беседе выясняется, что всё это доступно только после испытательного срока.∙ У вас просят личные данные.Выманивают паспортные, банковские, контактные и другие сведения.∙ Вам отказываются рассказать подробности сразу.Ссылаясь на то, что сейчас нет времени или неудобно говорить. Вместо этого обещают прислать ссылку, по которой вам нужно будет перейти, чтобы узнать детали.∙ Вам обещают лёгкий заработок.И делать для этого ничего особенного не придётся. Например, говорят, что готовы платить 150 000 ₽ в месяц за отзывы в интернете.∙ Вам звонят от лица hh.ru.И предлагают вакансии в разных компаниях, обещая помочь с трудоустройством.Во всех этих случаях смело вешайте трубку.Памятка: 4 вопроса, которые стоит задать работодателю по телефону1. Какие обязанности предполагает должность?Попросите работодателя максимально подробно описать функционал вакансии и рассказать, за что вы будете нести ответственность.2. Как оформят ваши трудовые отношения?Узнайте, планирует ли работодатель нанять вас официально, а также как он выплачивает зарплату.3. Какая зарплата предполагается?Оцените, насколько она в рынке, с какой периодичностью индексируется в компании, будет ли она меньше на время испытательного срока, что незаконно.4. Где будете работать?Расспросите об условиях на рабочем месте, уточните его адрес и другие важные моменты.Если у собеседника будут сложности с ответами на эти вопросы, он будет путаться в данных или вы заметите нестыковки, стоит попрощаться с таким работодателем.Лучше поискать компании, где вам будут более уверенно и развёрнуто отвечать на вопросы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений