Город Владимир - один из лидеров в ЦФО по грузоперевозкам За 6 месяцев рост автомобильных...

Город Владимир - один из лидеров в ЦФО по грузоперевозкамЗа 6 месяцев рост автомобильных перевозок в Центральном регионе (14 из 18 областей ЦФО) составил более 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Такие показатели выявили аналитики Регионального управления специальной связи по Центральному региону.Владимир, Брянск, Калуга, Смоленск и Тула стали лидерами по количеству запросов на грузоперевозки – на них приходится более 60% заявок.Чаще всего поступают запросы на перевозку опасных грузов, доля этой категории от общего числа составляет 70%, оставшиеся 30% – коммерческие и другие отправления.До 25% от общего объема логистики приходится на внутрирегиональные перевозки. Остальные 75% составляют межрегиональные перевозки, которые в основном осуществляются между областными центрами РФ – Москвой, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Новосибирском, Краснодаром, Казанью, Самарой, Ростовом-на-Дону, Хабаровском, Владивостоком.По мнению экспертов Спецсвязи, основными трендами рынка автоперевозок 2024 года являются: сокращение сроков доставки, расширение географии, повышение роли экспедирования, переход к новому качеству сервиса, запрос на комплексные услуги.«Рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется высокими темпами роста за счет увеличения грузооборота на внутреннем рынке. Также наблюдается резкое повышение спроса со стороны грузовладельцев, нехватка надежных перевозчиков и специализированных транспортных средств. Мы придерживаемся мнения, что любая услуга должна отвечать требованиям времени» – комментирует Кристина Самошенкова, Заместитель начальника по развитию Регионального управления специальной связи по Центральному региону.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений