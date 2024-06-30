Гусь-Хрустальный готовится к новому учебному году. Город приводит в порядок школы. Так - в учебном...

Гусь-Хрустальный готовится к новому учебному году.Город приводит в порядок школы. Так - в учебном заведении №7 полностью заменены окна и входные двери.Ход работ оценил глава Гусь-Хрустального - Алексей Соколов. Подрядчик сдает объект раньше срока. Все окна и двери установлены, идёт финишная отделка.На работы областная казна выделила 1 миллион 800 тысяч рублей. Софинансирование местного бюджета - 114 тысяч.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:- В прошлом году в школе №7, при поддержке губернатора Владимирской области Александра Александровича Авдеева, была полностью заменена крыша, было отремонтировано несколько помещений - косметический ремонт. И в этом году у нас еще планы по 7 школе: ремонт фасада здания, полностью переделка входной группы.