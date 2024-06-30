Можно ли есть тёмные яблочки? Советы владимирцам от эксперта
Эксперт Центра молекулярной...
Можно ли есть "тёмные" яблочки? Советы владимирцам от эксперта
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина в проекте «Здоровое питание» рассказала, можно ли есть потемневшее яблоко.
Яблоки входят в тройку самых любимых и доступных фруктов в мире. Их выращивают везде, ими можно наслаждаться круглый год, а также легко транспортировать и хранить.
В яблоках содержатся полифенолы (кверцетин, катехин, антоциан). Эти химические соединения действуют, как антиоксиданты, нейтрализуя свободные радикалы и противодействуя повреждением клеток, а также уменьшают воспаления, которые могут быть вызваны рядом хронических заболеваний.
Но есть момент, омрачающий эту «фруктовую идиллию»…Именно полифенолы отвечают за за коричневый цвет разрезанных яблок, когда вступают в реакцию с кислородом. Так можно ли есть потемневшее яблоко?
По сути, в этом нет ничего страшного или опасного, - отвечает эксперт. Коричневый цвет — максимум — идет вразрез с эстетическим восприятием.
Чтобы яблоко не потемнело, сразу после разрезания смочите поверхность фрукта сахарным сиропом или посыпьте небольшим количеством сахара. Также замедлить реакцию может помочь сок лимона или ананаса. Фрукты можно и бланшировать – нагреть в кипящей воде в течение 4–5 минут. Такие процедуры уменьшают количество кислорода, проникающего внутрь полезного фрукта, и деактивируют ферменты, позволяющие яблокам темнеть.
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Многие из полезных веществ находятся именно в яблочной кожуре. Если мы чистим фрукт, то вместе с оболочкой удаляем большую часть клетчатки и флавоноидов, которые влияют на активность многих ферментов в нашем организме.
Кроме того, при сушке фрукта уходит вода, а вместе с ней и витамин C, содержащийся в мякоти.
Яблочный сок, изготовленный на производстве, подвергается пастеризации, и в процессе исчезают большая часть флавоноидов и пищевых волокон. К тому же в него часто добавляют сахар. Поэтому свежее яблоко – лучший выбор.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений