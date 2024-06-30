Можно ли есть тёмные яблочки? Советы владимирцам от эксперта Эксперт Центра молекулярной...

Можно ли есть "тёмные" яблочки? Советы владимирцам от экспертаЭксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина в проекте «Здоровое питание» рассказала, можно ли есть потемневшее яблоко.Яблоки входят в тройку самых любимых и доступных фруктов в мире. Их выращивают везде, ими можно наслаждаться круглый год, а также легко транспортировать и хранить.В яблоках содержатся полифенолы (кверцетин, катехин, антоциан). Эти химические соединения действуют, как антиоксиданты, нейтрализуя свободные радикалы и противодействуя повреждением клеток, а также уменьшают воспаления, которые могут быть вызваны рядом хронических заболеваний.Но есть момент, омрачающий эту «фруктовую идиллию»…Именно полифенолы отвечают за за коричневый цвет разрезанных яблок, когда вступают в реакцию с кислородом. Так можно ли есть потемневшее яблоко?По сути, в этом нет ничего страшного или опасного, - отвечает эксперт. Коричневый цвет — максимум — идет вразрез с эстетическим восприятием.Чтобы яблоко не потемнело, сразу после разрезания смочите поверхность фрукта сахарным сиропом или посыпьте небольшим количеством сахара. Также замедлить реакцию может помочь сок лимона или ананаса. Фрукты можно и бланшировать – нагреть в кипящей воде в течение 4–5 минут. Такие процедуры уменьшают количество кислорода, проникающего внутрь полезного фрукта, и деактивируют ферменты, позволяющие яблокам темнеть.Это интересно!Многие из полезных веществ находятся именно в яблочной кожуре. Если мы чистим фрукт, то вместе с оболочкой удаляем большую часть клетчатки и флавоноидов, которые влияют на активность многих ферментов в нашем организме.Кроме того, при сушке фрукта уходит вода, а вместе с ней и витамин C, содержащийся в мякоти.Яблочный сок, изготовленный на производстве, подвергается пастеризации, и в процессе исчезают большая часть флавоноидов и пищевых волокон. К тому же в него часто добавляют сахар. Поэтому свежее яблоко – лучший выбор.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений